Новости последнего часа: Дептранс призвал отказаться от поездок по столице до 17:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дептранс призвал отказаться от поездок по городу 27 июня с 11:00 до 17:00 из-за жары. Если планы невозможно отменить, в Дептрансе порекомендовали выбрать свободную одежду из натуральных тканей и взять с собой бутылку воды.

В Москве началась вторая церемония прощания с Юрием Шатуновым для близких. Из-за церемонии здание похоронного дома оцеплено правоохранителями.

В Сочи продолжились поиски туристов, которых унесло в море в машинах. В МЧС сообщили, что девять водолазов приняли участие в поисках.