Очевидцы показали, как столичные водители выясняют, кто кого должен пропустить на дороге

Московские водители нашли способ выяснить, кто кого пропускает. Правила дорожного движения и хорошего тона почему-то не работают, а сыграть в игру, где проигравший пропускает победителя, кажется им более рациональным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.