Синоптики заявили о пике жары в столице 27 июня

Москвичам пообещали пик жары 27 июня. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до 33 градусов. В столице введен оранжевый уровень погодной опасности.

Как город спасается от экстремальных температур? Где в Москве прохладнее всего? И надолго ли в столицу пришел зной? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.