Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией с международными последствиями – ВОЗ

Вспышка оспы обезьян на данный момент не является чрезвычайной ситуацией с международными последствиями. К такому выводу пришел комитет ВОЗ, исследующий это заболевание.

При этом эксперты считают, что нынешняя вспышка заболевания имеет чрезвычайную природу, поэтому она требует интенсивных усилий по реагированию на нее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.