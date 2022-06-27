27 июня может стать самым жарким днем на неделе в Москве

В Москве намечаются температурные аномалии. 27 июня день может стать самым жарким на неделе. И пока одни спасаются от зноя в бесплатных комнатах прохлады, другие готовы отдать за отдых у воды тысячи рублей.

Во сколько жара обходится москвичам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.