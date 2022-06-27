Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

В июле вступят в силу законы, которые снижают бюрократическую нагрузку на граждан. О переменах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так, сократится срок оформления паспорта. Он не должен превышать пять дней с момента приема документов. Также упростят регистрацию по месту жительства, а для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС. Достаточно будет документа, удостоверяющего личность.

В некоторых регионах запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса. Будет меньше отчетности, а участников программы освободят от выплаты страховых взносов.

И еще одно нововведение коснется должников. При списании денег на их счету должна оставаться сумма, равная прожиточному минимуму. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.