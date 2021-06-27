Обязательную вакцинацию ввели на Алтае. Прививки вводятся для работников правоохранительных органов, образования, здравоохранения, сферы обслуживания, а также госслужащих. До 1 июля работодатели должны подать списки. До 30 числа все должны быть привиты первым компонентом вакцины.

Всего на данный момент чуть меньше 20 регионов объявили об обязательной вакцинации. Напомню, первой была Москва. Так, работодатели ряда сфер должны привить 60 процентов сотрудников первой дозой до 15-го июля, второй до 15 августа.

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