С завтрашнего дня попасть в кафе и рестораны можно будет по антиковидному QR-коду. Его смогут получить только привитые, переболевшие, а также имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Новые правила коснутся всех московских кафе и ресторанов. Также QR-код понадобится на массовых мероприятиях, где будет более 500 человек. Код получат люди, которые следали обе прививки либо привились однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России. Также его смогут получить те, кто уже переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не более полугода.

Подробнее – на телеканале Москва 24.