В Москве побит пятый за неделю температурный рекорд. В 11:00 температура перевалила за 32 градуса. Москвичи ищут спасения у водоемов. На пляжах сейчас аншлаг. Африканский зной толкает горожан и в фонтаны.

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