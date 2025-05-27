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27 мая, 19:30

Общество

Благотворительный вечер "Май в движении" прошел в Подмосковье

Благотворительный вечер "Май в движении" прошел в Подмосковье

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В Подмосковье прошел благотворительный вечер "Май в движении" с участием известных актеров и спортсменов. Фигурист Илья Авербух, актриса Ирина Пегова и артист балета Николай Цискаридзе вместе с гостями приняли участие в конкурсах, мастер-классах и лотерее.

Таким образом на мероприятии собирали средства на оказание помощи подопечным фонда "Жизнь в движении". Организация занимается поддержкой детей с ограниченными физическими возможностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлексей Лазаренко

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