Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 27 мая. Столицу накрыли аномальные осадки. При этом в области шел и град.



Городские службы дежурили в режиме повышенной готовности. Задействовали 300 бригад и почти столько же единиц коммунальной техники.

За прошедшие сутки выпала почти половина майского объема осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.