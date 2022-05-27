Число случаев оспы обезьян в Великобритании увеличилось до 106

Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100 человек. Об этом сообщили власти страны.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить ограничения на поездки из-за вируса. Не рекомендуют также и начинать массовую вакцинацию.

Тем временем страны ЕС вакцину уже закупают. А в Канаде уже решили привить группы риска. В первую очередь туда вошли контактные с заболевшими. При этом в ВОЗ не отрицают, что сейчас планета находится только в начале пути и ситуация может развиваться по-разному. Масштабы распространения предсказать сложно.

В России, по данным санитарных врачей, риск завоза низкий, но все же существует. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что если оспа обезьян начнет циркулировать среди людей шире, то может появиться и более опасный штамм. Нынешний считается одним из самых легких.

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