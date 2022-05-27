Москвичи показали пасущуюся корову на западе города

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

На Рябиновой улице пасется корова. Ни окружающие машины, ни люди ее не пугают. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.