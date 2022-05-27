Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночных ливней

300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы после ливней. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва ливни снова возобновятся. Также могут быть и грозы. Предупреждение об опасности погоды действует до вечера 27 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.