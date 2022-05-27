Аномальный ливень в Москве может побить рекорд по осадкам за 46 лет, предупреждают синоптики. Не отстают и регионы.

В Свердловской области 27 мая ожидаются сильные дожди, крупный град, грозы и усиление ветра до 25 метров в секунду. Аналогичную погоду обещают также в Татарстане и Курганской области. В этих регионах действует оранжевый уровень опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.