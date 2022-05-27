Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 27 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В городе пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве составит +16...+18 градусов, в Подмосковье – +14...+19 градусов. Ветер подует с западного направления. Его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.