Кирилл Андреев оценил идею четырехдневной рабочей недели

Минтруд готов рассмотреть предложения о рабочей четырехдневной неделе, если они поступят. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

Однако он попросил не расценивать свои слова как потенциальное согласие министерства. Не так давно о возможности введения четырехдневной рабочей недели говорил

зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

А соцопрос показал: ЗА такой вариант две трети россиян. Есть ли среди них артисты? Узнаем у солиста группы "Иванушки Интернешнл" Кирилла Андреева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.