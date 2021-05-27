Москвичам рассказали о главных событиях последнего часа

В Центре Гамалеи заявили, что прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V" не заразны. Глава центра отметил, что немногочисленные пациенты, заболевающие коронавирусной инфекцией после вакцинации, в 14 раз реже переносят болезнь в средней и тяжелой степени тяжести.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей.

Политик привел следующий пример: при покупке авиа- и железнодорожных билетов нужно указывать фамилию и имя, но в случае с массовыми мероприятиями такой необходимости нет, однако организаторы вынуждают клиентов эти данные предоставлять.