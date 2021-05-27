В Москве выявили 3 105 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 105 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 2 886 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 735 человек, выписали при этом 631 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 9 039 новых случаев COVID-19. При этом в 1 293 (14,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 035 207 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Северной Осетии, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Амурской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.