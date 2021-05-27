Новости России: в Нижнем Новгороде выстроились длинные очереди в миграционный центр

В Нижнем Новгороде полиция охраняет миграционный центр как особо опасный объект. Возле него выстроились длинные очереди иностранцев, которые хотят скорее получить документы и продолжить работу в России. Работники центра не справляются и просят мигрантов хотя бы немного отойти от заветного окошка. Напряжение нарастает. За последние несколько дней прямо в очередях уже не раз завязывались драки. Теперь сотрудники центра работают, не покладая рук – с 06:00 и до последнего человека. За порядком следит местная полиция.

В Тюменской области спасатели ликвидировали 10 лесных пожаров. Тем не менее полностью потушить огонь не удается. Продолжают гореть сотни гектаров леса. С вертолетов вылили на землю уже более 200 тонн воды, но жители Тюмени продолжают жаловаться на едкий дым, который накрывает город, когда ветер меняет направление. В регионе действует особый противопожарный режим, жителям запрещено выходить в лес.

В Самарской области добровольную пожарную часть затопило, но денег на откачку воды город не дает. Со дня на день спасателям грозятся отключить электричество, а теплоснабжающая компания подала на них в суд. Пожарные винят в этом местную администрацию, которая уже несколько лет не оплачивает коммунальные услуги. И все это несмотря на наивысший уровень пожарной опасности в регионе.

В Югре пьяный водитель разбросал 100 тысяч рублей по салону машины ДПС. Таким образом он пытался дать взятку инспектору. Сотрудник ГИБДД деньги брать отказался и тогда мужчина начал бросать купюры куда попало.