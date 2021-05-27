ФСИН рассказала о зарплате в сотни тысяч рублей на принудительных работах

До 220 тысяч рублей может доходить размер зарплаты осужденных к принудительным работам. Об этом рассказала начальник пресс-бюро ФСИН России Кристина Паньшина.

Она отметила, что такой случай был зафиксирован в Белгородской области. Кроме того, в Новгородской области некоторые осужденные получали 102 тысячи рублей, в Приморском крае – 94 тысячи рублей, в Волгоградской области – 80 тысяч рублей.

Паньшина отметила, что средняя заработная плата осужденных, которые отбывают наказание на объектах организаций, составляет 20–24 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.