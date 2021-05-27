В России могут ужесточить правила выплаты алиментов. Законопроект уже одобрила комиссия. Когда изменения вступят в силу, недобросовестному родителю будет труднее уйти от наказания.

Сейчас, например, если он перечислял хоть какие-то незначительные суммы, в возбуждении уголовного дела за неуплату алиментов могут отказать. Поправки к закону не позволят должникам избегать серьезной ответственности по формальным причинам.

Ранее Минюст также предложил заносить нарушителей в специальный реестр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.