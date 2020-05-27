Как развивается ситуация с COVID-19 в столице

Москва 26 мая побила рекорд по количеству выздоровевших. За сутки их прибавилось в три раза больше, чем количество выявленных случаев за тот же период.

Такое произошло впервые. На графике это называется эффект "рыбки". Это очень позитивный тренд. Он означает, что число активных случаев коронавируса сокращается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.