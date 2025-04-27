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27 апреля, 12:15

Общество

Снегопад прошел в Москве и Подмосковье утром 27 апреля

Снегопад прошел в Москве и Подмосковье утром 27 апреля

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В некоторых районах Москвы и Подмосковья утром 27 апреля выпал снег. Осадки наблюдаются волнами и могут периодически отмечаться в течение всего дня. После обеда температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, но из-за северного ветра с порывами от 5 до 10 метров в секунду по ощущениям на улице будет минус 2.

К вечеру в столице ожидается около 4 градусов тепла. Ночью температура опустится до нуля или плюс 1 градуса. При этом в течение дня возможны небольшие осадки в смешанной форме – дождь вместе со снегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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