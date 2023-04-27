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27 апреля, 19:15

Общество

Один из учебных корпусов РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори

Один из учебных корпусов РТУ МИРЭА на Стромынке перевели на удаленку из-за случая кори

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Один из учебных корпусов Российского технологического университета МИРЭА перевели на дистанционное обучение из-за кори. Пока один случай подтвердили в здании на улице Стромынке, сообщили в пресс-службе вуза. Контактных студентов теперь будут наблюдать врачи, как и сотрудников. Медики с 27 апреля начали вакцинацию.

В данный момент ждут результатов анализов и в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Как сообщили в пресс-службе университета, корь подозревают у двух студентов. Также 27 апреля в местном медпункте будут осматривать всех контактных. По словам врачей, к симптомам, схожим с корью, последнее время стали относиться внимательнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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