15:45Общество
Волонтеры: информационные точки о контрактной службе в столице работают ежедневно
Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова работает без выходных. Здесь добровольцы могут пройти все необходимые процедуры, включая собеседование и медосмотр.
После оформления военнослужащие прямо из центра отправляются на службу. Мужчин здесь же провожают родственники.
В пункт на Яблочкова приезжают добровольцы призывного возраста из разных регионов России. Чтобы пройти процедуру оформления, понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.