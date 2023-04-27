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Общество

Волонтеры: информационные точки о контрактной службе в столице работают ежедневно

Волонтеры: информационные точки о контрактной службе в столице работают ежедневно

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Единый пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова работает без выходных. Здесь добровольцы могут пройти все необходимые процедуры, включая собеседование и медосмотр.

После оформления военнослужащие прямо из центра отправляются на службу. Мужчин здесь же провожают родственники.

В пункт на Яблочкова приезжают добровольцы призывного возраста из разных регионов России. Чтобы пройти процедуру оформления, понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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