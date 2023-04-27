15:15Общество
Московских водителей призвали не парковаться под деревьями из-за грозы 27 апреля
На Москву надвигается гроза. В ближайшие часы начнется дождь, где-то он уже пошел.
Порывы ветра могут усилиться до 12 метров в секунду, сообщают синоптики. Температура воздуха при этом останется достаточно высокой – в районе 20 градусов. Комплекс городского хозяйства просит водителей не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, а пешеходов – не прятаться от дождя в ненадежных укрытиях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.