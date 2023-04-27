Центр Москвы будет временно закрыт для транспорта 27 апреля

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13:45

Общество

Волонтеры: информационные точки о контрактной службе в Москве работают ежедневно

Волонтеры: информационные точки о контрактной службе в Москве работают ежедневно

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На улице Яблочкова продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или по телефону 117.

Операторы горячей линии ответят на все волнующие вопросы. Разобраться во всем помогают и волонтеры, которые ежедневно работают в популярных точках города. Из документов понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии. После проверки бумаг кандидату нужно будет пройти собеседование и медосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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