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Общество

Очевидцы показали кадры, как мужчина занимается зарядкой на остановке в Гольянове

Очевидцы показали кадры, как мужчина занимается зарядкой на остановке в Гольянове

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Очевидцы опубликовали в Telegram кадры, как мужчина в Гольянове ждет электробус и параллельно делает зарядку. Вероятно, он занимается спортом и в других общественных местах.

Ранее москвичи прислали кадры рыцарского поединка на Патриарших прудах. Исторические реконструкторы воссоздают оружие и одежду прошлых веков, а также порой снимают на камеру свои постановочные бои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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