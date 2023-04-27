Центр Москвы будет временно закрыт для транспорта 27 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Общество

Информирование о возможности службы по контракту в Москве ведется в постоянном режиме

Информирование о возможности службы по контракту в Москве ведется в постоянном режиме

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице 27 апреля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 46%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 27 апреля

Эксперт рассказал про формулу идеального кетчупа

Россияне должны будут отчитываться о расходах для оформления визы в консульствах стран ЕС

Грибников в России предложили обложить налогами

"Утро": 21 градус ожидается в столице 27 апреля

Петербургский атлет сдвинул 120-тонный "Рускеальский экспресс" и установил рекорд

На улице Яблочкова продолжает работать пункт отбора на контрактную службу. Записаться туда можно заранее – на портале мэрии или по телефону 117.

Операторы горячей линии ответят на все волнующие вопросы. Разобраться во всем помогают и волонтеры, которые работают в популярных точках города. Из документов понадобятся паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей при их наличии. После проверки бумаг кандидату нужно будет пройти собеседование и медосмотр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика