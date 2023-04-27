Выступления уличных музыкантов участились в Москве с наступлением тепла

У москвичей, живущих в центре, с наступлением тепла началась бессонница. Спать не дают уличные музыканты.

Кодексом города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение уровня шума в соответствующие периоды времени. Но проблема заключается в том, что никто не измеряет уровень децибел при выступлении уличных музыкантов, хотя это действительно иногда достаточно громко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.