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Общество

Выступления уличных музыкантов участились в Москве с наступлением тепла

Выступления уличных музыкантов участились в Москве с наступлением тепла

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У москвичей, живущих в центре, с наступлением тепла началась бессонница. Спать не дают уличные музыканты.

Кодексом города Москвы об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение уровня шума в соответствующие периоды времени. Но проблема заключается в том, что никто не измеряет уровень децибел при выступлении уличных музыкантов, хотя это действительно иногда достаточно громко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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