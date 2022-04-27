В Москве стартовала ежегодная международная акция "Георгиевская ленточка". Участники движения "Волонтеры Победы" раздают ленточку на улицах города.

Вместе с ней волонтеры вручают людям листовки с информацией об истории символа и правилами его ношения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.