Международная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве и других городах РФ

В Москве и других городах России стартовала ежегодная международная акция "Георгиевская ленточка". Участники движения "Волонтеры Победы" вышли на улицы, чтобы раздать всем желающим символ уважения к исторической памяти победителей.

В Москве георгиевскую ленточку раздают на Поклонной горе, у метро, в скверах, на вокзалах и заправках. Вместе с ленточками волонтеры дают людям листовки с информацией об истории символа и правилами его ношения.

Акция "Георгиевская ленточка" продолжится вплоть до 9 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.