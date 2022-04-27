Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве

В Москве стартовала ежегодная Международная акция "Георгиевская ленточка". Участники движения "Волонтеры Победы" вышли на улицы Москвы и других городов, чтобы раздать всем желающим символы Дня Победы.

О том, где в Москве можно получить ленточку, – в эфире телеканала Москва 24.

