В Кремле не планируют приема на 9 мая

Прием в Кремле 9 мая не планируется, сообщили в пресс-службе президента РФ. По традиции в годовщину победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходил торжественный прием, но из-за пандемии он несколько лет не проводился.

В Москве утвердили меры поддержки автосервисов и автодромов, заявил Сергей Собянин.

Лекарства, которые вызвали ажиотаж в марте, сейчас есть в РФ в достаточном количестве. Об этом заявили в Росздравнадзоре.