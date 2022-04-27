Одна бригада скорой помощи продолжила работу в Рубежном в ЛНР

В Рубежном в Луганской Народной Республике осталась работать всего одна бригада скорой помощи, состоящая их двух медиков и водителя.

По словам врачей, раньше на станции работали около 60 человек. Скорая помощь неоднократно попадала под обстрелы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

