В каждом округе столицы появятся школьные службы примирения – Ракова

Службы примирения появятся в московских школах. Они помогут разрешить непростые ситуации между учениками, педагогами и родителями. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, раньше не было единой стратегии разрешения конфликтов. Теперь решить проблемы можно за столом переговоров. Помогут в этом медиаторы и волонтеры из числа школьников.

Службы примирения начнут работать в 400 учреждениях Москвы. А в будущем их планируется создать во всех школах столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

