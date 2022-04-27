На Ходынском поле пройдет мотофестиваль 29 и 30 апреля

В столице начинается мотосезон. 29 и 30 апреля на Ходынском поле пройдет мотофестиваль. В программе будут показательные выступления, соревнования и парад мотоциклов.

За музыкальное сопровождение отвечают рок-группы и DJ Smash. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.