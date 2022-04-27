На госуслугах стало доступно заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет

На госуслугах уже можно заполнить заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет. Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В отдельных случаях его могут продлить.

Пособие рассчитывается с 1 апреля. Оно рассчитано на малообеспеченные семьи с доходом меньше прожиточного минимума на человека. С 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в Пенсионном фонде или МФЦ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.