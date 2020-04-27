В полиции прокомментировали задержание нарушителей на детской площадке. В воскресенье, 26 апреля, на юге столицы полиция задержала четверых нарушителей самоизоляции.

Они устроили посиделки с алкоголем на детской площадке. Полицию они игнорировали, а их собака даже укусила одного из полицейских. Нарушителей задержали. Не обошлось без применения силы. В МВД заявили, что их сотрудники получили травмы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.