Карантинные меры в Британии могут смягчить раньше запланированного срока – СМИ

В Британии планируют ослабить карантинные меры. Об этом сообщают местные СМИ. О смягчении режима на этой неделе может объявить премьер-министр Борис Джонсон. Он уже переболел коронавирусной инфекцией и вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Карантин объявлен до 7 мая, но, по некоторым данным, его могут отменить раньше. Сейчас в Британии 153 тысячи зараженных COVID-19, зафиксировано 20 732 летальных исхода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.