Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2020, 06:15

Общество

Карантинные меры в Британии могут смягчить раньше запланированного срока – СМИ

Карантинные меры в Британии могут смягчить раньше запланированного срока – СМИ

В Чехии начали смягчать карантинные меры

Как выбрать качественный айран

Ведущий Москвы 24 рассказал об изоляции на Бали

Французы показывают кино на стене соседнего дома

Срок возврата билетов на концерты могут увеличить до нескольких месяцев

Ремонт во время самоизоляции могут запретить

Регину Тодоренко осудили в Сети за оправдание домашнего насилия

В России могут появиться кризисные центры для жертв домашнего насилия

Комиссии по весеннему призыву в армию начнут работать с 6 мая

В Британии планируют ослабить карантинные меры. Об этом сообщают местные СМИ. О смягчении режима на этой неделе может объявить премьер-министр Борис Джонсон. Он уже переболел коронавирусной инфекцией и вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Карантин объявлен до 7 мая, но, по некоторым данным, его могут отменить раньше. Сейчас в Британии 153 тысячи зараженных COVID-19, зафиксировано 20 732 летальных исхода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
общество за рубежом видео Никита Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика