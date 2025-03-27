Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 17:30

Общество

Развитие детских и молодежных инициатив обсуждают на съезде "Движения первых" в Москве

Развитие детских и молодежных инициатив обсуждают на съезде "Движения первых" в Москве

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Развитие детских и молодежных инициатив обсуждают на съезде "Движения первых" в Москве. Там собрались более 2 тысяч человек из 89 регионов страны.

В программе – стратегические сессии и панельные дискуссии, которые позволяют поговорить об актуальных вызовах и успешных практиках. С докладами выступают также представители международных молодежных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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