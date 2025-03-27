Развитие детских и молодежных инициатив обсуждают на съезде "Движения первых" в Москве. Там собрались более 2 тысяч человек из 89 регионов страны.

В программе – стратегические сессии и панельные дискуссии, которые позволяют поговорить об актуальных вызовах и успешных практиках. С докладами выступают также представители международных молодежных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.