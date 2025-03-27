27 марта, 17:30Общество
Прокуратура проведет проверку павильона с щенками в московском ТРЦ "Рио"
Прокуратура проведет проверку в московском ТРЦ "Рио". Там появился павильон с животными, где можно поиграть с щенками породы мальтипу.
Посетители жалуются на ненадлежащие условия. По их словам, никаких ограничений по посещению нет и собак целый день мучают дети и даже взрослые. Кроме того, у собак якобы нет документов и информации о прививках. Сотрудники центра эту информацию опровергают.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.