Прокуратура проведет проверку павильона с щенками в московском ТРЦ "Рио"

Прокуратура проведет проверку в московском ТРЦ "Рио". Там появился павильон с животными, где можно поиграть с щенками породы мальтипу.

Посетители жалуются на ненадлежащие условия. По их словам, никаких ограничений по посещению нет и собак целый день мучают дети и даже взрослые. Кроме того, у собак якобы нет документов и информации о прививках. Сотрудники центра эту информацию опровергают.

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