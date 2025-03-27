Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 17:30

Общество

Прокуратура проведет проверку павильона с щенками в московском ТРЦ "Рио"

Прокуратура проведет проверку павильона с щенками в московском ТРЦ "Рио"

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Прокуратура проведет проверку в московском ТРЦ "Рио". Там появился павильон с животными, где можно поиграть с щенками породы мальтипу.

Посетители жалуются на ненадлежащие условия. По их словам, никаких ограничений по посещению нет и собак целый день мучают дети и даже взрослые. Кроме того, у собак якобы нет документов и информации о прививках. Сотрудники центра эту информацию опровергают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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