Застройщиков могут обязать раскрывать все платные услуги в договорах

Национальный союз защиты прав потребителей предложил правительству ввести единый типовой договор для продажи квартир в новостройках, чтобы исключить скрытые платные услуги. Это касается ситуаций, когда застройщики требуют доплату за озеленение территории, содержание подъезда или строительство детских площадок.

Предполагается, что такой договор будет обязательным для всех девелоперских компаний, что обеспечит защиту прав потребителей и не позволит изменять условия договора после его заключения.

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