27 марта, 13:10M24.RU
Пресс-конференция, посвященная новому проекту "Бессмертного полка", прошла в столице
27 марта в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная новому проекту "Бессмертного полка России" "Мы этой памяти верны".
Перед журналистами выступили:
- сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;
- руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;
- актер Михаил Мамаев;
- заслуженный артист ЛНР Сергей Чуцков (онлайн).