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27 марта, 13:10

M24.RU

Пресс-конференция, посвященная новому проекту "Бессмертного полка", прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная новому проекту "Бессмертного полка", прошла в столице

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27 марта в МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная новому проекту "Бессмертного полка России" "Мы этой памяти верны".

Перед журналистами выступили:

  • сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева;
  • руководитель исполкома ООД "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина;
  • актер Михаил Мамаев;
  • заслуженный артист ЛНР Сергей Чуцков (онлайн).
обществопресс-конференциявидео
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