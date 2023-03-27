Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

В Луховицах уже подтопило восемь участков дорог, сообщили власти региона. В зоне риска также оказались окрестности Красногорска, Истры, Дмитрова и Можайска. Только за сутки уровень воды в реках Подмосковья поднялся больше чем на метр. В ТиНАО, в поселении Воскресенское, между тем пришлось перекрыть мост через реку Десну.

Школьника из Брянской области, который спас двух детей при атаке украинских диверсантов, наградили медалью за отвагу. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Все произошло в начале марта. Боевики обстреляли машины, в одной из которых были дети. Водители погибли. А 10-летний Федор вывел двух девочек в безопасное место, несмотря на тяжелое ранение.

Сергей Собянин назвал 2023 год беспрецедентным по развитию железных дорог в Московском регионе. По его словам, совместно с РЖД планируется запустить два новых диаметра: D3 и D4. Кроме того, продолжается обновление первой и второй линий МЦД. Открыть планируют еще шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.

Не более двух тысяч российских туристов сейчас находятся в Израиле, где проходят протесты. Жалоб от россиян пока не поступало, однако туристов призывают быть осторожнее. Экскурсионные программы меняют. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Жители Израиля сейчас устраивают массовые забастовки против судебной реформы.

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