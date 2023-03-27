Госархив впервые показал фотографии с места гибели Юрия Гагарина. Снимки опубликовали на сайте. Они были сделаны сразу после авиакатастрофы.

Первый в мире космонавт погиб ровно 55 лет назад. Вместе с инструктором Владимиром Серегиным он взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский на учебном истребителе. Через несколько минут Гагарин доложил, что выполнил упражнения, и получил разрешение возвращаться.

Однако вскоре самолет упал во Владимирской области. Точные причины катастрофы до сих пор не известны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.