Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 19:45

Общество

Госархив впервые показал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Госархив впервые показал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за тумана до 28 марта

Уровень воды в реках Подмосковья поднялся на метр за сутки

Синоптики сообщили, что 28 марта может стать самым теплым днем в Москве на этой неделе

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Законопроект об автоинформировании граждан о взятом кредите внесли в Госдуму

Мост ушел под воду в селе Никитское из-за разлива реки

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 28 марта

Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Госархив впервые показал фотографии с места гибели Юрия Гагарина. Снимки опубликовали на сайте. Они были сделаны сразу после авиакатастрофы.

Первый в мире космонавт погиб ровно 55 лет назад. Вместе с инструктором Владимиром Серегиным он взлетел с подмосковного аэродрома Чкаловский на учебном истребителе. Через несколько минут Гагарин доложил, что выполнил упражнения, и получил разрешение возвращаться.

Однако вскоре самолет упал во Владимирской области. Точные причины катастрофы до сих пор не известны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика