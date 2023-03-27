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27 марта, 22:15

Общество

Уровень воды в реках Подмосковья поднялся на метр за сутки

Уровень воды в реках Подмосковья поднялся на метр за сутки

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Уровень воды в реках Подмосковья за последние сутки поднялся больше чем на метр. Как сообщили эксперты, паводки могут достигнуть пиковых значений в первых числах апреля.

Подтопления стали фиксировать в ТиНАО. Мост, соединяющий деревню Лаптево с поселком Воскресенское, полностью скрылся в воде. Река Десна на этом участке разлилась более чем на 20 метров.

С последствиями паводков столкнулись и жители Московской области. В Коломне разливается Ока, а в окрестностях Домодедово из берегов выходит река Рожайка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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