Видимость снизилась до 200 метров в столичном регионе из-за тумана – МЧС

Сильный туман окутал столицу 27 марта. По данным МЧС, видимость местами снизилась до 200 метров.

Синоптики предупредили о таком явлении как "барический лобзик". Давление на этой неделе будет постоянно меняться. В понедельник, 27 марта, оно составляет 736 миллиметров ртутного столба, во вторник, 28 марта, поднимется до 743 миллиметров, однако на следующий день снова опустится и резко подскочит в четверг, 30 марта.

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