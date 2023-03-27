В Госдуму внесли проект об автоинформировании о взятом кредите

В Госдуму внесли законопроект об автоматическом информировании граждан о взятом кредите. Предполагается, что уведомление будет приходить через портал "Госуслуги". Такая мера должна защитить от мошенников, которые оформляют кредиты на чужое имя, используя украденные паспортные данные.

Нередко эта схема практикуется в микро-финансовых организациях. Пострадавшие, как правило, узнают о том, что задолжали денег лишь когда им начинают звонить из банка и напоминать о просрочках. Сообщение от официального портала поможет не упустить момент и экстренно принять меры, например, обратиться в полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.